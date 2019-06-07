Инцидент с Chancellorsville и "Виноградовым": Штаты тоже заявят протест

Соединенные Штаты передадут России ноту протеста в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Глава Пентагона уточнил, что проведет разговор с российскими коллегами по военным каналам. Однако главное для него – это безопасность американских моряков, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, Шанахан добавил, что этот инцидент не станет сдерживающим фактором при проведении операции, и еще раз обвинил российских моряков в непрофессионализме.

Напомним, 7 июня стало известно об опасном сближении ракетного крейсера США USS Chancellorsville с российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Штаты поспешили заявить, что опасно действовал именно БПК, который подошел к крейсеру на расстояние 15-30 метров. Пресс-служба Тихоокеанского флота России обвинения отвергает. Они утверждают, что USS Chancellorsville буквально "подрезал" "Адмирала Виноградова".