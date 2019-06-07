В Подмосковье волонтеры пытаются спасти разрушающуюся усадьбу уровня Эрмитажа

Вандалы атакуют подмосковную усадьбу Быково. Ни полиция, ни охрана комплекса пока не могут задержать тех, кто ломами крушит старинные постройки. Но еще большую угрозу памятникам архитектуры представляет нехватка средств. Без реставрации здания ветшают и грозят обрушиться. Когда спасут Быково?

Кто-то открывает дверь усадьбы:

— Здравствуйте. Не надо снимать.

— А вы кто?

— Охрана.

Охрана скрывается за дубовой дверью. Историк-архитектор Илья Евгеньевич поясняет мысль:

— Там находятся в девяностопроцентной сохранности дворцовые залы уровня Эрмитажа, я не шучу.

Заброшенное крыльцо, поддерживающие перекрытия — сюда не ступала нога любознательного туриста, постороннего в этой исчезающей красоте.

Дворец "Посторонним вход воспрещен" охраняется неким ЧОПом "Баярд". Оно несет свою вахту с тех пор, как дворец Воронцова-Дашкова (некогда в веке восемнадцатом еще усадьба столичного генерал-губернатора Измайлова), пройдя через все исторические испытания, не превратился в памятник самому себе. Поработав детским домом после революции, пережив школу подрывников и туберкулезный санаторий, архитектурный ансамбль мирового значения застыл во времени и бездействии.

Стрельчатые окна, герб Воронцовых-Дашковых, окруженных конскими головами, эклектика, греческие кариатиды, византийские колонны белого камня и современный стиль как он есть. Но здесь висят лента и табличка "проход закрыт".

Дворец ветшает, пока ведомства всех уровней думают. Шаг навстречу переменам: Москва (бывший владелец) отдает федеральную ценность федеральному же агентству по управлению и использованию памятников.

"Эта проблема решается, но долго решается", — прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения Верейское Галина Минкова.

Горячая дискуссия — на фоне удивительных ландшафтов. В искусственно созданных прудах бесценное достояние — беседка работы архитектора Баженова "Храм трех философов". Мост к беседке через пруд разобрали, оказалось — это самый эффективный антивандальный метод. А вот до дворцового балкона чьи-то руки, похоже, добрались.

"Землю из горшков для цветов кто-то высыпал, бросил на балконе, она там осталась и забила водостоки, дренажную систему. Нужен уход, чтобы все привести в порядок", — прокомментировал архитектор Илья Путятин.

Историческая усадьба — уникальное смешение стилей. Работы сразу трех великих архитекторов — Баженова, Казакова и Бернара де Симона. Конечно, здесь должен быть музей, уверены историки и дети, которые говорят:

— Сразу видно, что это мастера делали.

Здесь даже новобрачные под крики "Горько" скрепляют узы брака поцелуем и приходят, в обход ограничениям, за фотографиями и впечатлениями, за настоящей историей.