7 июня 201920:28
Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу
На кортах Парижа продолжается престижнейший теннисный турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции. В мужской сетке соревнований серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим не смогли выявить финалиста. Причина – обрушившийся на Париж дождь.
Теперь решением организаторов Roland Garros спортсмены доиграют второй полуфинальный матч в субботу, 8 июня. Встреча была прервана при счете 6:2, 3:6, 3:1 в пользу Тима, посеянного на турнире под четвертым номером. Игра возобновится с подачи австрийца.
Напомним, что накануне первым финалистом стал испанец Рафаэль Надаль, который одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером – 3:0 по сетам. Финал соревнования намечен на воскресенье, 9 июня.
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