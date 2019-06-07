Чубайс сообщил о позитивном повороте в деле Калви

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви начала разворачиваться в позитивную сторону.

Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, подчеркнув, что был среди людей, поручившихся за американского бизнесмена.

Чубайс отметил, что считает Калви человеком, который привел в Россию миллиарды долларов, а взамен получил "такую итоговую оценку". Руководитель "Роснано" отметил, что солидарен с оценкой ситуации, которая прозвучала на ПМЭФ из уст депутата Госдумы Андрея Макарова и банкира Олега Тинькова: "Позор!"

Чубайс считает, что то, в Кремле назвали Калви благонадежным бизнесменом — хороший сигнал, свидетельствующий, что российские официальные власти осознали масштаб ущерба от этого уголовного дела.

Ранее выступая на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что следит за этим делом и рассчитывает на его прозрачность и принятие справедливых законных решений.

В феврале 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.