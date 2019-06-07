Побритый и коммуникабельный: появилось первое видео Ассанжа в тюрьме

Появились первые видеокадры с Джулианом Ассанжем в лондонской тюрьме. Основатель WikiLeaks сбрил бороду и выглядит как в прежние времена.

На кадрах видно, что Джулиан Ассанж прогуливается по камере и общается с другими заключенными.

В апреле, после семи лет пребывания в посольстве Эквадора, британская полиция арестовала Ассанжа прямо на территории дипломатического ведомства и грубо вывела его на улицу.

Суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к пятидесяти неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого его могут экстрадировать в США, где против него выдвинули несколько десятков обвинений. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь.