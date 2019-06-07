Тема:

Джулиан Ассанж и WikiLeaks 35 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 июня 201921:21

Побритый и коммуникабельный: появилось первое видео Ассанжа в тюрьме

Побритый и коммуникабельный: появилось первое видео Ассанжа в тюрьме

Появились первые видеокадры с Джулианом Ассанжем в лондонской тюрьме. Основатель WikiLeaks сбрил бороду и выглядит как в прежние времена. 

На кадрах видно, что Джулиан Ассанж прогуливается по камере и общается с другими заключенными. 

В апреле, после семи лет пребывания в посольстве Эквадора, британская полиция арестовала Ассанжа прямо на территории дипломатического ведомства и грубо вывела его на улицу. 

Суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к пятидесяти неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого его могут экстрадировать в США, где против него выдвинули несколько десятков обвинений. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь.

Ранее по теме

Сейчас

21:10

Появилось первое видео Ассанжа в тюрьме

19:58

Питерская жара побила рекорд 1988 года

19:01

Утверждена стратегия развития здравоохранения России

18:32

Сотрудники ФСО спасли Си Цзиньпина

17:51

Путин не считает странным сотрудничество с теми, кто вводит антироссийские санкции

17:33

Арестованы все участники смертельной драки со спецназовцем ГРУ

17:27

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

4 часа назад
Газ на Украине снова дорожает. Пока правительство недоумевает, оппозиция договорилась о скидке

Газ на Украине снова дорожает. Пока правительство недоумевает, оппозиция договорилась о скидке

1 час назад
"Помогите спасти нашу маму": дети Богданы Осиповой страдают от решения суда

"Помогите спасти нашу маму": дети Богданы Осиповой страдают от решения суда

56 минут назад

Трансляции

Завтра, 8 июня

10:00

ПМЭФ-2019. Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП
20:00

Программа "Вести в субботу"

9 июня

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Упал с лавочки: следов побоев у Голунова не нашли

Упал с лавочки: следов побоев у Голунова не нашли

1 час назад
Побритый и коммуникабельный: появилось первое видео Ассанжа в тюрьме

Побритый и коммуникабельный: появилось первое видео Ассанжа в тюрьме

36 минут назад
Инцидент с Chancellorsville и "Виноградовым": Штаты тоже заявят протест

Инцидент с Chancellorsville и "Виноградовым": Штаты тоже заявят протест

1 час назад
Сотрудники ФСО спасли Си Цзиньпина

Сотрудники ФСО спасли Си Цзиньпина

3 часа назад
С-400 для Турции готовы, военные обучены

С-400 для Турции готовы, военные обучены

2 часа назад
Украина арестовала российские "Русланы"

Украина арестовала российские "Русланы"

3 часа назад
Утверждена стратегия развития здравоохранения России

Утверждена стратегия развития здравоохранения России

2 часа назад
Путин оценил талант перевоплощения Зеленского

Путин оценил талант перевоплощения Зеленского

4 часа назад
Арестованы все участники смертельной драки со спецназовцем ГРУ

Арестованы все участники смертельной драки со спецназовцем ГРУ

4 часа назад
Чубайс сообщил о позитивном повороте в деле Калви

Чубайс сообщил о позитивном повороте в деле Калви

1 час назад
Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота", которым отравился Алибасов

Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота", которым отравился Алибасов

5 часов назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Арестованы полицейские, спрятавшие в трубе убитую женщину

Арестованы полицейские, спрятавшие в трубе убитую женщину

1 час назад
Питерская жара побила рекорд 1988 года

Питерская жара побила рекорд 1988 года

1 час назад
Путин встретился с Гутерришем после Лаврова

Путин встретился с Гутерришем после Лаврова

2 часа назад
Новак о загрязнении "Дружбы": законы ужесточим, ущерб компенсируем

Новак о загрязнении "Дружбы": законы ужесточим, ущерб компенсируем

2 часа назад
Вскрылись странные детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Вскрылись странные детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

2 часа назад
Колонка Андрея Медведева: Союз журналистов должен взять под контроль дело Голунова

Колонка Андрея Медведева: Союз журналистов должен взять под контроль дело Голунова

2 часа назад
ОАК: SSJ-100 соответствует всем стандартам безопасности

ОАК: SSJ-100 соответствует всем стандартам безопасности

2 часа назад
Турист случайно вскрыл сейф, который не поддавался 40 лет

Турист случайно вскрыл сейф, который не поддавался 40 лет

3 часа назад
"Яндекс" и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

"Яндекс" и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

3 часа назад
Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль"

Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль"

3 часа назад
Эксперты выяснили, в каких районах Москвы вторичное жилье продается быстрее

Эксперты выяснили, в каких районах Москвы вторичное жилье продается быстрее

4 часа назад
"Замена Android" от Huawei: первые скриншоты

"Замена Android" от Huawei: первые скриншоты

5 часов назад
Строительство новой магистрали в районе Сочи заморожено. Надолго

Строительство новой магистрали в районе Сочи заморожено. Надолго

5 часов назад
Российские власти ожидают снижения ипотечных ставок

Российские власти ожидают снижения ипотечных ставок

6 часов назад
"Спал, как лошадь, стоя": Игорь Корнелюк с иронией припомнил молодые годы

"Спал, как лошадь, стоя": Игорь Корнелюк с иронией припомнил молодые годы

6 часов назад
В Москве построят еще 10 канатных дорог

В Москве построят еще 10 канатных дорог

7 часов назад
Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности

Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности

7 часов назад
Страховщики предупреждают о массовом мошенничестве с "зелеными картами"

Страховщики предупреждают о массовом мошенничестве с "зелеными картами"

7 часов назад
Новое приложение диагностирует респираторное заболевание ребёнка по его кашлю

Новое приложение диагностирует респираторное заболевание ребёнка по его кашлю

8 часов назад
Как изменился Аладдин за 27 лет

Как изменился Аладдин за 27 лет

9 часов назад
Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

9 часов назад
В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

9 часов назад
Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

10 часов назад
Есть ли предел человеческой выносливости? Найти ответ помогли ультрамарафонцы

Есть ли предел человеческой выносливости? Найти ответ помогли ультрамарафонцы

10 часов назад
Ученые назвали главный ограничитель спортивных рекордов

Ученые назвали главный ограничитель спортивных рекордов

11 часов назад
Топ-10 самых дорогих игрушек в мире

Топ-10 самых дорогих игрушек в мире

12 часов назад