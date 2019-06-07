Чистка "Зенита": команду покинут еще три футболиста

Вслед за объявлением о том, что состав действующего чемпиона России – санкт-петербургского "Зенита" покинет итальянец Клаудио Маркизио, стало известно о новых претендентах "на выход". Речь об Антоне Заболотном, Эльмире Набиуллине и Матиасе Кранневиттере.

Своеобразной распродажей руководство "сине-бело-голубых" намерено оптимизировать бюджет перед предстоящими тратами на трансферном рынке, сообщает "Спорт-экспресс". При этом в "Зените" готовы к продаже футболистов – речи об их аренде не идет.

Также отмечается, что в случае появления приемлемых для клуба и спортсменов предложений, в "Зените" готовы также рассмотреть продажу еще двух игроков – Роберта Мака и Эрнани.