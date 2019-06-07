"Газпрому" нужен прямой контракт с Украиной с 2020 года

"Газпром" без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет иметь обязательства по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность в кулуарах Петербургского международного экономического форума проинформировал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Ранее, на встрече лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком Миллер заявил, что первоочередным вопросом переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки российского газа Украине с 2020 года.