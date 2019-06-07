Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии на Кубке Америки

Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу определился с игроком, который заменит нападающего Неймара, накануне получившего травму и выбывшего на долгий срок. Вместо звездного форварда в сборной сыграет Виллиан.

Таким образом, нападающий "Челси" будет выступать на предстоящем Кубке Америки-2019, который состоится с 15 июня по 7 июля, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Неймар же будет залечивать травму предположительно от полутора до четырех месяцев.

Напомним, что в товарищеском матче против Катара Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава.