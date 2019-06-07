Задержан восьмой участник драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ

Следственный комитет России задержал восьмого участника драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она подчеркнула, что в ближайшее время в отношении мужчины будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Красногорский суд Подмосковья арестовал до 2 августа 2019 года семерых участников драки. Шестеро обвиняются по статье "хулиганство", одному из них, Сергею Ходжаняну вменяется убийство Белянкина, которое по версии следствия, он совершил с помощью ножа.

Экс-военнослужащий ГРУ был убит в ночь на 2 июня возле кафе "Бирхаус" в микрорайоне Путилково в Красногорском районе, когда заступился за мужчину, которого избивали несколько человек.