"Барселона" нацелилась на форварда "МанЮнайтед" Рэшфорда

Испанская "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчесетр Юнайтед" и сборной Англии Маркусу Рэшфорду. Свою заинтересованность каталонцы подтверждают сделанным запросом по его трансферу.

В "Барселоне" рассчитывают на то, что переходу английского форварда могут повлиять хорошие отношения между президентом "Барсы" Хосепом Бартомеу и генеральным директором "МЮ" Эдом Вудвордом, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. В Рэшфорде видят идеальное усиление своей линии нападения.

Напомним, что Рэшфорд выступает за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2016 года, проведя за это время 111 матчей, и став автором 27 голов. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2020 года. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 72 миллиона евро.

На данный момент он в составе сборной Англии выступает в Лиге наций. Накануне он в полуфинале турнира забил гол в ворота Нидерландов, но "Алые розы" проиграли 1:3 и теперь поборются со Швейцарией за третье место. Матч состоится 9 июня.