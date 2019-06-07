МВД: у журналиста "Медузы" дома нашли пять граммов кокаина

Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, в арендованной Иваном Голуновым квартире обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом (в результате исследования выяснилось, что это кокаин), а также электронные весы. Осмотр квартиры проводился в присутствии понятых.

В полиции напомнили, что информация некоторых СМИ о том, что при задержании Голунова избили, не соответствует действительности. Также в полиции выразили несогласие с тем, что допустили намеренные фальсификации в следствии. Самого журналиста задержали в результате оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, Голунов пожаловался на плохое самочувствие и грубое задержание.

В "Медузе" подтвердили задержание Голунова, заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Призыв к правоохранительным органам разобраться в этой истории опубликовал на своей странице в Facebook журналист ВГТРК Андрей Медведев. Он подчеркнул, что Союз журналистов обязан взять дело под свой контроль.

Накануне 36-летний расследователь "Медузы" был задержан на Цветном бульваре с расфасованными по сверткам четырьмя граммами метилэфедрона.