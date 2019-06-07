Эден Азар официально стал игроком "Реала"

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. Детали совершенной сделки не разглашаются.

Известно, что "Челси" намеревался выручить за продажу бельгийца не меньше 100 миллионов евро. А согласно интернет-порталу Transfermarkt его рыночная стоимость и вовсе оценивается в 135 миллионов евро.

Теперь Азару предстоит пройти медицинское обследование, это состоится в ближайшие несколько дней. Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт мадридцев, презентация игрока состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 13 июня.

Напомним, что Азар выступал за "Челси" на протяжении семи сезонов, за которые дважды завоевал титул чемпиона Англии и Лиги Европы, а также единожды выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.