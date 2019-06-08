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8 июня 201900:03

Боксер Стивенсон – после комы: я вернулся

http://www.premierboxingchampions.com/

Бывший чемпион WBC в полутяжеловой весовой категории Адонис Стивенсон впервые дал интервью после кровоизлияния в мозг, которое произошло с ним после поражения в бое против украинца Александра Гвоздика. Канадец перенес кому.

"Я вернулся. Адонис вернулся! – приводит слова Стивенсона "Спорт-экспресс" со ссылкой на Boxing Scene. – Господь услышал молитвы. По возвращении домой я произнес имена всех детей, и они сказали: "Папа, ты помнишь!"

"Теперь мне нужно учиться ходить, есть и еще куче всяких вещей. Это было самое сложное, но я учился и довольно быстро. Сейчас я в форме и мне очень приятно вернуться. Молодые люди, желающие научиться боксу, я здесь, и я готов!"

Напомним, что Стивенсон был отправлен Гвоздиком в нокаут. После боя ему стало плохо, и он был госпитализирован. Его ввели в искусственную кому, правая часть тела была парализована. Позже он вышел из комы и стал делать первые шаги.

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