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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 30 минут назад
В суде против Ассанжа будет свидетельствовать мошенник и педофил
Американский Минюст готовится выдвинуть новые обвинения против Джулиана Ассанжа. При этом, как сообщает WikiLeaks, Штаты выбрали главного свидетеля по делу против известного разоблачителя — на суде давать показания будет преступник, приговоренный к заключению за подделку документов, многочисленные случаи мошенничества и педофилию.
Он похудел, отстриг бороду, но держится в британской тюрьме бодро. Видеозапись, на которой изображен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, сделал один из заключенных на контрабандный телефон. На видео попали и детали тюремного быта: обычная камера с небольшой кроватью и тонким синим матрасом на ней и большое количество книг. Автор видеозаписи в переписке с журналистами рассказал, что Ассанжа в тюрьме уважают, считают, что он делал очень важную работу и постоянно спрашивают одно и то же: что из теорий заговора правда, а что нет.
Кристин Храфнссон, правая рука Ассанжа, в недавнем интервью тоже говорит, что его друга не сломить тюрьмой: "Я восхищаюсь тем, как он прошел через все эти годы. Он крепкий человек. И это не берется из ниоткуда. Просто Ассанж уверен в своей невиновности, уверен, что он делал правое дело и что он на стороне добра".
Сейчас Ассанж госпитализирован; запись успели сделать до попадания в больницу. Следующее судебное заседание состоится через шесть дней. США будут требовать от Великобритании его выдачи. И сегодня сотрудники WikiLeaks выяснили, кто станет ключевым свидетелем американских спецслужб на суде — это бывший соратник Ассанжа Сигурдур Тордарсон.
"Многие люди, связанные с WikiLeaks, говорили, что мы с ним были как отец и сын. Думаю, это потому, что он видел во мне что-то, что видел в себе. Я занимался тем, что модерировал чаты для общения WikiLeaks с волонтерами, журналистами — со всеми. Ассанж доверял мне, не знаю почему", — говорит Сигурдур Тордарсон.
Доверие Ассанжа "Сигги" (так Тордарсона называли в организации) предал очень быстро. Меньше чем через год работы в WikiLeaks он представлялся Ассанжем, собирал пожертвования и тратил их на собственные нужды. Суд признал его виновным два года тюрьмы и штраф больше ста тысяч долларов.
Затем новый скандал: пятеро мальчиков-подростков обвинили Сигги в том, что он платил им деньги и принуждал к сексу. Вердикт — шесть лет заключения. В тюрьме психиатр признал его социопатом. Но все эти обстоятельства не смутили ФБР, где, видимо, считают Тордарсона надежным свидетелем.
"В ФБР меня попросили подтвердить переписку WikiLeaks, которую им удалось добыть. Это была переписка Ассанжа с хакерами. Мне кажется, что у них есть вся информация о нас. Те файлы, которые им удалось добыть, их просто гигантское количество", — говорит Тордарсон.
Причастен ли сам Сигги к передаче этой информации и насколько она действительно подлинная, неясно. В WikiLeaks уже говорят, что понятно, почему США так рады такому свидетелю.
"Администрация Трампа так отчаянно хочет выстроить дело против Джулиана Ассанжа, что использует психопата, осужденного мошенника и растлителя малолетних, известного информатора ФБР и участника операции в 2011 году, целью которой было поймать Ассанжа".
14 июня истекает срок, до которого США могут требовать выдачи Ассанжа. На эту же дату назначено заседание суда по этому вопросу. Учитывая то, какие средства готовы использовать Штаты, в исходе дела сомневаться не приходится, говорят в WikiLeaks. Если Ассанжа все же выдадут Америке, там его будут судить сразу по 18 обвинениям, включая шпионаж и хакерство. Наказание до 175 лет тюрьмы.
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