В Севастополе представлены лучшие детские спектакли

Театры из девяти городов России боролись за "королевские" номинации в фестивале детских спектаклей "Сказочное королевство", который прошел в Севастополе. Труд актеров и режиссеров оценивали сразу два жюри – взрослое и детское.

Были труппы из Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и Евпатории, Элисты, Майкопа, Ульяновска и Мариинска, сообщает ТАСС.

Лучшим спектаклем, по мнению детей, стала постановка "Комната Герды" театра "Особняк" (Санкт-Петербург).

Победителем в номинации "Королевская сказка" стал спектакль "Мама, папа, братья Гримм" режиссера Марины Корневой из Ульяновского театра юного зрителя, а в номинации "Королевская магия" для спектаклей театра кукол — "Терем Ок" севастопольского режиссера Артема Макеева.