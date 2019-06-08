В Казахстане день тишины перед президентскими выборами

В Казахстане сегодня день тишины перед президентскими выборами. Любая агитация запрещена. В воскресенье гражданам страны предстоит выбрать из семи кандидатов, в числе которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

На главный пост страны претендуют семь человек, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Впервые на высший пост страны претендует женщина.

В этих выборах впервые не будет участвовать возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев. Он сложил полномочия президента 20 марта.

В недавнем интервью телеканалу "Россия 24" Токаев заявил, что не сомневается в своей победе на выборах.

В своей предвыборной кампании Токаев неоднократно подчеркивал, что поддержка молодежи является для него одним из ключевых приоритетов.

"Казахстан будущего, — заявлял он интервью телеканалу. — это прежде всего развитая страна с людьми, которые являются людьми цивилизации, это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее, это люди, живущие в достатке. Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели. Но эта цель достижима при наличии благоприятного внешнего окружения".