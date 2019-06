Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника "Арсенала"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Бракосочетание хавбека "канониров" со своей избранницей прошло под присмотром главы государства.

Дело в том, что Озил и Эрдоган уже некоторое время имеют дружеские отношения, поэтому президент Турции и не отказал футболисту, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. Во время церемонии он выступил с напутственной речью и пожелал молодоженам долгих лет брака.

Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ