Сборная Испании одержала разгромную победу на Фарерах
Мужская сборная Испании по футболу провела выездной матч третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы против команды Фарерских островов. Встреча завершилась разгромной победой "красной фурии" со счетом 4:1.
Счет был открыт пиренейцами уже на 6 минуте поединка, когда забил Серхио Рамос. К исходу первой 20-минутки подопечные Луиса Энрике укрепили свое преимущество благодаря голу Хесуса Наваса.
Но хозяева не сдались и на 30 минуте матча Клеминт Ольсен сократил отставание от Испании. Правда уже через четыре минуты его коллега по команде вратарь Тейтур Гестсон свел на нет старания своего партнера – после удара соперника мяч попал в штангу, отскочил в голкипера и залетел в ворота. Точку в матче поставил Хосе Луис Гайя, оформивший разгром.
После трех туров в группе "F" сборная Испании имеет 100-процентный показатель – три победы в трех матчах и девять очков. Благодаря этому "красная фурия" занимает первое место в группе, на два балла опережая Швецию.
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