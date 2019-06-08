Барбашев дисквалифицирован на шестой матч финала Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского нападающего "Сент-Луис Блюз" Ивана Барбашева на предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз". В пятом поединке он ударил в голову Маркуса Юханссона из "Бостона".

Эпизод с грубым приемом россиянина произошел на шестой минуте первого периода с "Брюинз", который завершился минимальной победой "блюзменов" со счетом 2:1. Тогда арбитры встречи не зафиксировали нарушения с его стороны, но послематчевая реакция со стороны лиги не заставила себя ждать — отстранение на одну игру.

Напомним, что шестой матч противостояния состоится 10 июня на домашней площадке "Сент-Луиса". На данный момент в серии ведут именно хоккеисты "Блюз" – 3:2.