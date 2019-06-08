Нурмагомедов: мой новый контракт – в Топ-3 в истории UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о новом контракте с организацией и его особенностях. Россиянин признался – переговоры были сложными.

"Условия контракта не хотел бы разглашать, но они очень хорошие. Не скажу, что они одни из лучших в UFC, но в тройку лучших контрактов в истории чемпионата можно занести, — признается Нурмагомедов, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Переговоры были сложными. Я выдвинул лиге пять условий и дал понять, что без них не соглашусь на новый договор. Я, как и моя команда, заслужили это".

Также Нурмагомедов поделился планами на подготовку к бою против Дастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

"Сейчас мне предстоит месяц подготовки в горах, после чего я два месяца буду готовиться в зале АКА. И под конец я проведу 15 дней в Абу-Даби для акклиматизации. На подготовку 94 дня. Этого достаточно, чтобы привести себя в оптимальную форму".