США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционным вопросам, а запланированное введение односторонних американских таможенных пошлин на мексиканские товары приостановлено.

По словам американского президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией.

Глава мексиканского внешнеполитического ведомства подтвердил, что США не будут вводить новые пошлины на мексиканские товары.

В конце мая Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал, сообщает РИА Новости.

Борьба с нелегальной миграцией объявлена Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса использовать более шести миллиардов долларов на строительство заграждений на границе.