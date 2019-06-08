Криштиану Роналду: надеюсь выиграть второй финал из трех

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги наций против Нидерландов признался, что рассчитывает выиграть свой второй финал из трех. Он называет соперника отличной командой.

"Нидерланды являются отличной командой, они очень хорошо играют, — признается Роналду, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на сайт УЕФА. – Я наблюдал за ними в предыдущих поединках и могу сказать, что у них прекрасная команда с отличными футболистами – и молодыми, и более опытными. Это делает их еще сильнее. Они будут сложны, но это финал".

"Три финала, и я надеюсь, выиграть два из трех. Это было бы здорово. Мы настроены позитивно, ведь играем дома и ожидаем великолепную атмосферу на стадионе. Надеюсь, энергия трибун передастся нам, и каждый из нас будет полон уверенности и седлает все возможное. Вместе мы можем стать чемпионами".

Напомним, что финал Лиги наций между Португалией и Нидерландами состоится в воскресенье, 9 июня. В матче за третье место сыграет Англия и Швейцария.