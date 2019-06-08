Токио не готов ответить на идею России о безвизе между Сахалином и Хоккайдо

Правительство Японии на данный момент не готово дать ответ на предложение России о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

По информации газеты "Санкэй", неготовность дать окончательный ответ связана с правовыми вопросами и вопросами безопасности. Например, Япония опасается, что тем самым она признает суверенитет России над восемью островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.

Тема свободного передвижения может быть затронута на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время саммита стран "большой двадцатки" в Осаке​​​, сообщает ТАСС.

В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Японии перейти на полный безвизовый режим.

После окончания Второй мировой войны (во время которой японцы воевали на стороне гитлеровской Германии) Южные Курилы были включены в состав СССР, однако Япония до сих пор оспаривает принадлежность восьми островов — Итурупа, Кунашира и Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров.