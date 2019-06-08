На пост губернатора Алтая претендует Олег Хорохордин

Стал известен один из кандидатов на пост главы республики Алтай. На высший пост в регионе будет претендовать Олег Хорохордин. Сейчас он временно исполняет обязанности главы региона.

Хорохордина выдвинули тайным голосованием на конференции регионального отделения "Единой России".

Всего в списке было три претендента, за победителя проголосовало подавляющее большинство делегатов.

Ранее Хорохордин уже заявлял о намерении баллотироваться на пост главы республики, но при этом отметил, что собирается остаться беспартийным ради сотрудничества с различными политическими силами. Выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования, сообщает телеканал "Россия 24".