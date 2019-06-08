"Торонто Рэпторз" добился третьей победы над "Голден Стэйт" в финале НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся четвертый поединок финальной серии между "Торонто Рэпторз" и "Голден Стэйт Уорриорз". Победу праздновал канадский клуб, который в гостях выиграл со счетом 105:92.

Теперь "Торонто" ведет в серии со счетом 3:1 и для достижения чемпионского статуса его баскетболистам необходимо выиграть следующий матч. Самым результативным игроком четвертого матча стал Кавай Леонард, который записал себе в активе 36 очков и 12 подборов — у него дабл-дабл. В составе "воинов" же 28 баллов на счету Клэя Томпсона, 27 – у Стефена Карри.

Примечательно, что "Рэпторз" выиграли оба гостевых матча. Следующий поединок состоится 11 июня в Торонто.