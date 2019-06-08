Третий день ПМЭФ откроется бизнес-диалогом России и Азербайджана

Международное сотрудничество, инновации и цифровую трансформацию обсудят сегодня в Петербурге, где завершается международный экономический форум. Программа откроется бизнес-диалогом России и Азербайджана.

Речь пойдет о развитии сотрудничества по различным направлениям: туризм, сельское хозяйство, реализация крупных инфраструктурных проектов.

Что касается цифровизации экономики, то сегодня участники форума обсудят этот процесс применительно к транспортной отрасли России. И, конечно, сегодня на форуме подведут итоги его работы, в том числе в плане количества заключенных контрактов и их объемов.