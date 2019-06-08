Ростовский губернатор заявил о проектировании линии метро

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сказал он в интервью ТАСС, речь идет о строительстве наземно-подземного метро, причем он сразу отметил, что бюджетных средств на проект не хватит, поэтому он может осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.

Что касается сроков, то Голубев только предположил, что проектирование начнется в 2020 году (в конце 2017 года он обещал, что власти вернутся к рассмотрению вопроса о строительстве метро в 2018 году).

В 2014 году в Ростове-на-Дону велась подготовка к разработке проектно-сметной документации стоимостью почти 1 млрд рублей (общая стоимость тогда оценивалась в 70-80 млрд рублей). Однако в итоге конкурс на проектирование первой линии из восьми станций был отменен. На предварительные работы было потрачено около 300 млн рублей.

Участок первой очереди ростовского метро должен начинаться на улице Малиновского, проходить вдоль проспекта Стачки, через территорию железнодорожного вокзала, продолжаясь вдоль центральной улицы Ростова Большой Садовой до площади Карла Маркса.