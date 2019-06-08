В США осужденную россиянку Осипову переводят из тюрьмы в тюрьму

Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливен-Уорт (штат Канзас). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учредителя общественной группы поддержки.

Следующий этап ее ждет через 7-10 дней, рассказала собеседник агентства. До этого россиянку содержали в другом городе.

Ранее ее бывший муж заявил, что по-прежнему предлагает совместную опеку над детьми.

На этой неделе Осипову приговорили к семи годам заключения за похищение собственных детей и вымогательство.

В 2014 году, будучи беременной третьим ребенком, она уехала из Штатов. Российский суд признал за ней право опеки, американский -- за её бывшим супругом. В 2017 году Богдана Осипова прилетела в США для мирного решения конфликта, где ее арестовали.