"Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума. Также достигнута договоренность о сотрудничестве в других областях.

"Это начало мощного, сильного, стратегического партнерства", - сказал Александр Ведяхин, первый зампредседателя правления Сбербанка.

"Я горжусь возможностью организовать такое стратегическое сотрудничество со Сбербанком, потому что это будет партнерство компаний, которые доминируют в своей отрасли", — заявил Марк Карена, гендиректор "Макдоналдс" в России.

Он отметил, что и "Макдоналдс", и Сбербанк являются компаниями, которые ежедневно обслуживают миллионы клиентов.

"Мы считаем, что сотрудничество поможет вывести каждую компанию на новый уровень. Мы сможем по-новому, инновационно обслуживать клиентов, и это замечательно", — подчеркнул Марк Карена.