В Германии автобус с детьми попал в аварию

В ДТП в Германии пострадали не менее 25 человек, большинство из них подростки. Произошло это на федеральной земле Тюрингия в районе 16 часов по местному времени. Туристический автобус столкнулся с легковушкой.

Всего в салоне находились 49 человек, кроме водителя и шести учителей — 49 школьников от 16 до 18 лет. За рулем легкового авто была 80-летняя женщина. Эвакуировали пострадавших при помощи военных вертолётов и семи машин скорой помощи, передает телеканал "Россия 24".