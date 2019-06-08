Россия может быть исключена из Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА

Россия может быть исключена из нового формата Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, об этом рассказал официальный представитель чемпионата Испании Даниэль Серехидо.

"Почему Ла Лига категорически против преобразования Лиги чемпионов? Национальные чемпионаты – это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA, угрожают структуре национальных лиг, – заявил Серехидо в интервью "Известиям". – Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой Лиги чемпионов только для "лучших клубов" вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами".

Помимо этого, Серехидо сообщил, что Россия может лишиться места в новой Лиге чемпионов: "в плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из турнира. Все просто", – заключил представитель чемпионата Испании.