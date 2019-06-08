В Дагестане упал с обрыва УАЗ с людьми

В Дагестане упал в 50-метровый обрыв автомобиль УАЗ с пятью людьми. Водитель автомашины в результате погиб, четверо его пассажиров были госпитализированы.

Автомобиль упал в обрыв накануне вечером, это произошло в Цунтинском районе Дагестана. По данным пресс-службы МВД республики, причиной был камнепад. Состояние двоих из пострадавших — критическое, передает ТАСС.