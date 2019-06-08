Даниил Квят: не думаю, что в квалификации деградация шин станет серьезной проблемой

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги пятничных заездов, а также поделился ожиданиями от квалификации этапа Фомрмулы-1 в канадском Монреале.

"Пятничные заезды? Все в порядке. Нормальный день, готовились к субботе, вот и все. Мы просто делаем то, что можем, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Мы выполнили программу, собрали много информации, которую предстоит проанализировать".

В субботу, 8 июня в 22:00 по московскому времени начнется квалификация этапа Формулы-1, Квят сообщил, что не ожидает проблем с деградацией шин: "в квалификации мы будем проезжать один-два круга, поэтому не думаю, что в субботу деградация станет серьезной проблемой. Мы должны понять, как работают эти шины, и что мы можем сделать. Мы не должны забывать о воскресенье, когда предстоит длинная гонка в условиях высокой температуры. Мы должны держать в уме этот момент".