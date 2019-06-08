"Газпром" готов продавать Украине газ со скидкой - дело за Киевом

"Газпром" готов продавать Киеву газ со скидкой: такое заявление сделал глава компании Алексей Миллер в Петербурге на встрече с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в рамках Петербургского экономического форума. Они понимают: договариваться с Россией нужно. А вот от украинских властей никакой инициативы пока нет.

Словно луч света в темном царстве — так, по словам Виктора Медведчука и Юрия Бойко, украинцы воспринимают перспективы снижения цены на газ. Ведь за последние пять лет тарифы ЖКХ в стране увеличились более чем всемеро. Представители "Оппозиционной платформы — За жизнь" снова приехали в Россию — как говорят сами, отстаивать интересы своих граждан.

"Более 30 процентов украинских граждан сегодня не могут платить эти тарифы. А в основе этих тарифов лежит стоимость газа. Поэтому они это восприняли с надеждой, и поэтому реализуя эту надежду, мы приехали сегодня для того, чтобы продолжить переговоры", — заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Несколько раундов переговоров, которые нам предстоит провести по этой очень важной проблеме, приведут нас в конечном счете к позитивному решению, которое в комплексе решит все стоящие перед нашими экономиками проблемы. Я убежден, что мы достигнем результата, который будет на пользу и украинской экономике, и российским производителям газа", — говорит сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Высокие тарифы для населения Украины — следствие принципиальной позиции прежней власти. Отказавшись от прямых поставок из Москвы, Киев покупает газ по реверсу — то же российское топливо, но у европейских посредников и по завышенным ценам. "Газпром" готов вернуться к прямым контрактам, причем на весьма выгодных для Украины условиях.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25 процентов ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", — говорит председатель правления, зампред совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Команда нового президента Владимира Зеленского инициативы в газовых вопросах не проявляет — никакой реакции. Представители "Оппозиционной платформы — За жизнь" намерены сделать все возможное, чтобы официальный Киев согласился на предлагаемые условия.

"Наш сегодняшний приезд — это требование уже от власти сегодняшней, господина Зеленского и его команды, не просто обратить внимание, а сделать все, чтобы договора о прямых поставках российского газа, которые намного дешевле с учетом скидки, о которой говорили Алексей Миллер, председатель правительства и президент РФ, были заключены", — говорит Виктор Медведчук.

Еще один вопрос — транзит российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины. Десятилетний контракт с Киевом заканчивается в декабре, со стороны соседа — никаких официальных инициатив о продлении. Как только Москва запустит газопроводы "Северный поток — 2" через Балтику и "Турецкий поток" по дну Черного моря, украинская газотранспортная система может оказаться невостребованной.

"У нас очень запущенная ситуация, у нас критически мало времени, чтобы обеспечить транзит газа, чтобы не остановить газотранспортную систему, не превратить ее в груду металлолома. Мы понимаем, каким образом это разрешить, какие нужно пройти этапы, какие нужны решения от обеих сторон", — говорит Юрий Бойко.

Газовый диалог с украинскими оппозиционными политиками начался в марте. Тогда Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Резонанс в Киеве оказался настолько сильным, что украинский Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Россией и Украиной. Генпрокуратура возбудила дело против пограничников. В "Оппозиционной платформе — За жизнь" заявили, что не обращают внимание на такую реакцию. В следующий раз политики намерены приехать в Россию после внеочередных парламентских выборов, назначенных на 21 июля.