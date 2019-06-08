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8 июня 201910:28

Сенатор Пушков назвал "наглостью" требования главы "Нафтогаза"

Станислав Красильников/ТАСС

Сенатор Алексей Пушков назвал "наглостью" требования главы компании "Нафтогаз" Алексея Коболева. Комментируя заявление Коболева о переговорах с Россией по поставкам газа, Пушков в своем микроблоге отметил, что компания находится на в том положении, чтобы ставить такие условия для переговоров.

Ранее Коболев заявил, что "Нафтогаз" готов начать переговоры с Россией только при участии Евросоюза и на условиях заключения контрактов по европейским нормам.

Пушков посоветовал Коболеву думать над тем, "как бы его контору не закрыли за ненадобностью", если российский газ перестанет поступать по газотранспортной системе Украины. Он считает, что такая "наглость — от слабости" и это "вечная киевская поза".

Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

 

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