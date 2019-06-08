США требуют от Турции разорвать контракт на покупку российских С-400 до 31 июля
Пентагон продолжает шантажировать Турцию запретом на поставку ей истребителей F-35 в случае покупки российских зенитных ракетных системам С-400. США в пятницу отказались учить турецких летчиков управлению F-35. В целом, американцы ждут решения от Турции по разрыву контракта с Россией до 31 июля.
"США были разочарованы, узнав, что Турция отправила военнослужащих в Россию для обучения для работы с C-400", — заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.
Американцы опасаются, что российская система считает характеристики и параметры F-35, если они длительное время будут находиться поблизости.
Впрочем, США оставляют для Турции возможность отказаться от покупки вооружения у России и исправить ситуацию. Как сказала Лорд, если Турция выполнит условия США, то продолжит участие в программе F-35 и получит возможность купить американские зенитные ракетные системы Patriot, пишет ТАСС.
По словам Лорд, исключение Турции из сотрудничества по F-35 не ставит программу в целом под угрозу. Как пояснила замминистра, у Турции нет "критически важной документации".
"Мы контролируем то, что загружается с наших компьютеров. Мы делимся тем, что является целесообразным", — сказала Лорд.
Американцы рассчитывают, что Туцрия сохранит верность НАТО и не станет передавать России данные о F-35.
Как рассказал на Петербургском международном экономическом форуме глава корпорации Ростех Сергей Чемезов, отгрузка С-400 для Турции планируется через два месяца. Как пишет "Интерфакс", Турция купит четыре дивизиона С-400 "Триумф" за 2,5 миллиарда долларов.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов подтвердил в Петербурге, что американские санкции не повлияли на желание зарубежных партнеров купить российское оружие. С-400 уже активно интересуются, помимо Турции, Китай и Индия.
"Все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400", — отметил Борисов.
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