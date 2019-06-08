Гутерриш: Россия и Китай – ключевые партнеры

Владимир Зеленский раньше играл президента, а теперь играет в президента. А ведь от его политики зависят жизни людей. Интересно было узнать, что от Зеленского ждут не только в Москве, но и в международном сообществе. "Вести в субботу" обратились к такому участнику пленарной сессии, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

- Господин генеральный секретарь, спасибо за уделенное нам время.

- Я рад нашей новой встрече.

- По Украине. Какими вы видите отношения ее нового президента с Россией, Европой, партнерами по нормандскому формату? Что вообще сейчас происходит с Украиной?

- В этом вопросе существует определенный план действий, предусмотренный минскими договоренностями и работой в нормандском формате. Я надеюсь, что новый президент Украины послужит катализатором успехов этой работы. Если будет активизирован диалог и появятся конкретные результаты, то это можно будет считать существенным вкладом в обеспечении безопасности в Европе и во всем мире.

- Похоже, что международное сообщество уже устало от всей этой украинской свистопляски?

- Международное сообщество устало от всех конфликтов, которые существуют в мире. Я вспоминаю свои студенческие годы: читая книги по истории, я четко усвоил, что в войнах обязательно был победитель и побежденный. От вооруженных конфликтов нашего времени проигрываем мы все. Не существует явных победителей. Войны продолжаются и продолжаются. Иногда они переходят в стадию замороженного конфликта, иногда обостряются. В конце концов выигравших нет. Поэтому мы выступаем за диалог.

- В этом году в повестке Петербургского форума доминируют российско-китайские отношения. Кто для вас Россия и Китай: союзники, друзья, партнеры или просто соседи?

- Ключевые партнеры. Так Россию и Китай видят в ООН. В первую очередь, россияне и китайцы — постоянные члены Совбеза, участвовавшие в создании ООН. И, конечно, сегодня это ключевые игроки на мировой арене. Я искренне убежден, что современный миропорядок требует многополярного устройства с участием Китая, России, США, Индии, Евросоюза. На сегодняшний день ситуация в мире хаотичная: отношения между государствами зачастую не опираются на международное право, правительственные механизмы коммуникаций довольно слабые. Поэтому я считаю, что Россия и Китай могут внести серьезный вклад в придание формы новому многополярному миру с устойчивой правовой системой.