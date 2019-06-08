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8 июня 201911:43

Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации в связи с аномальной жарой, установившейся в ряде регионов страны. По сообщению ведомства, температура, которая в этих регионах сейчас превышает средние многолетние значения для июня, может негативно влиять на состояние здоровья россиян — в первую очередь пожилых людей и детей.

Возможен перегрев организма и резкое ухудшение здоровья, могут обостряться и хронические заболевания. Во избежание негативных последствий для здоровья специалисты Роспотребнадзора рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки, а находясь в помещениях, проветривать их, используя дополнительно вентиляторы или кондиционеры.

На улице рекомендовано находиться в легкой светлой одежде из натуральных тканей, избегать тугих воротников, пользоваться летним головным убором или платком, носить солнцезащитные очки, также для защиты от солнца пользоваться зонтиками.

Есть рекомендуется менее калорийную пищу, так как потребность в энергии в жаркую погоду снижается. Роспотребнадзор рекомендует совсем отказаться от жирной пищи и свести к минимуму потребление мяса, которое лучше всего заменить рыбой или морепродуктами. Также в рационе рекомендуется снизить количество копченых, жареных и скоропортящихся продуктов, а прием пищи в самое жаркое время дня исключить, перенеся его на утро и вечер. Также ведомство напоминает о необходимости особо строго соблюдать гигиену и технологию приготовления блюд и хранения пищи.

Для профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости — можно пять чай, минеральную воду, морс, молочно-кислые напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. При этом рекомендуется воздержаться от употребления энергетических и алкогольных напитков, газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Всего за сутки необходимо выпивать до полутора литров жидкости, однако при этом следует помнить: людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы увеличивать количество потребления воды не стоит.

В целях поддержания и укрепления иммунитета рекомендуется употреблять фрукты и овощи — конечно же, перед этим тщательно вымытые.

В течение дня по возможности рекомендуется принять прохладный душ, а также ограничить поездки на личном и общественном транспорте либо планировать их на утро или вечер, когда жара спадает.

Предпочтительно посещать магазины, кинотеатры и другие общественные места, в которых работают системы кондиционирования воздуха. Купание и водные процедуры на открытом воздухе, предупреждает Роспотребнадзор, допустимы только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, соблюдая правила организации купания.

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