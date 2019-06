"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вингера "Суонси" Джеймса

Полузащитник "Суонси" Дэниел Джеймс продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". Вингер, отпраздновавший зимой 21-летие, уже прошел медицинское обследование. Подробности личного контракта футболиста будут объявлены позже.

Джеймс воспитанник академии "Халла", но за основную команду "тигров" ни разу не сыграл. Летом 2014 года перешел в "Суонси", где до 2018 года выступал за команды разных возрастов.

В минувшем сезоне в составе основной команды "лебедей" принял участие в 38 играх во всех турнирах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Подробности трансфера Джеймса в стан "красных дьяволов" не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, валлийский клуб выручил на продаже полузащитника порядка 17 миллионов евро.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.