"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе вингера "Суонси" Джеймса

Полузащитник "Суонси" Дэниел Джеймс продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". Вингер, отпраздновавший зимой 21-летие, уже прошел медицинское обследование. Подробности личного контракта футболиста будут объявлены позже.

Джеймс воспитанник академии "Халла", но за основную команду "тигров" ни разу не сыграл. Летом 2014 года перешел в "Суонси", где до 2018 года выступал за команды разных возрастов.

В минувшем сезоне в составе основной команды "лебедей" принял участие в 38 играх во всех турнирах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Подробности трансфера Джеймса в стан "красных дьяволов" не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, валлийский клуб выручил на продаже полузащитника порядка 17 миллионов евро.