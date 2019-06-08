Тема:

ПМЭФ-2019 5 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 июня 201913:20 Сергей Брилев

Российско-китайские отношения: сближение без слияния

Российско-китайские отношения: сближение без слияния

Как складываются отношения Москвы и Пекина? И что это вообще за альянс такой, про который китайцы придумали такую формулу "сближение без слияния"?

Отношения первых лиц — идеальны. Сначала — переговоры президента Путина и председателя Си в Москве, неформальная экскурсия по Кремлю и даже посещение зоопарка, где появились китайские "панды-дипломаты". Потом в северной столице — посещение Эрмитажа и "Авроры". Но ведь еще там нынче — белые ночи, а значит, знакомство с Петербургом с палубы катера. И, конечно, участие в заседаниях Петербургского международного экономического форума.

"Вести в субботу" к этому саммиту подготовили спецпроект "Россия-Китай: все только начинается". Мы хотим поблагодарить всех тех, кто прислал нам на него отзывы. В фильме мы, конечно, сконцентрировались на позитивных элементах отношений России и Китая. Но когда на сближение пошли две такие состоявшиеся и самодостаточные цивилизации, то идет и притирка. Тут, правда, надо быть именно что объективным. Например, я и сам, пока не начал регулярно бывать на Дальнем Востоке, думал, что там уже все заполонили китайцы. Да нет там такого ни во Владивостоке, ни в Хабаровске, ни на Сахалине, ни в Благовещенске. И все-таки в народе продолжают спрашивать: а не попытаются ли китайцы нас подмять? Этот вопрос мы переадресовали тем участникам форума, кто выходил с пленарного заседания с участием Путина и Си, а о китайцах и сами знают не понаслышке.

- Игорь Иванович, для вас китайцы кто союзники, друзья, партнеры, соседи?

- Огромный рынок. Конечно, друзья, — отметил главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

- Китайцы — великий народ, который старше всех остальных, живущих на Земле, — подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Причем кроме евреев, армян и персов с ними действительно, наверное, трудно общаться по древностям. А сегодня?

- Такой же другой народ, как и все остальные.

- Соседи, друзья, союзники?

- Соседи.

- Я со своей еврейской кровью значительно больше похож на прямолинейность нашего руководителя, поэтому увы, еще учиться и учиться, — сказал председатель Совета директоров группы компания "Ренова" Виктор Вексельберг.

- Как же в таком случае с китайцами вести переговоры даже евреям?

- Очень сложно, им надо много учиться. Но на самом деле надо отдавать отчет в том, что они приходят очень часто с предложениями, от которых трудно отказаться.

- Не подомнут?

- Да нет. Я думаю, что все-таки наш потенциал интеллектуальный, страновой, пространственность — это в какой то мере на сегодняшний день уравнивает наши интересы.

- Мы же с Алтая, они для нас очень близки, — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.

- А татары с Алтая, конечно.

- Да.

- Так что все равно соседи. Ну, а реально? Их же многие побаиваются.

- Мы не боимся.

- С Китаем Якутия должна работать более активно, и мы надеемся, что после питерской встречи этот процесс двинется более активно, — считает глава Якутии Айсен Николаев.

- А не страшно: вас миллион, а там миллиард?

- Нам не страшно.

- Даже если со всей России? Здесь 150 миллионов.

- Потому что у нас минус пятьдесят.

- Для вас китайцы соседи, партнеры, союзники, метростроители? – интересуемся у мэра Москвы Сергея Собянина.

- Метростроители — да. Мы подписали соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла на Мичуринске. Они интересуются нашими проектами. В Коммунарке, в Сити очень активно интересовались.

- Не подомнут они нас?

- Да что вы?! O чем вы говорите?!

- Президент Путин сказал, что руководитель великой китайской державы — его друг. На территории нашего региона много представителей китайского бизнеса, уже нашего. Они не только партнеры, но друзья, — уверен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Но сближение без слияния?

- Сближение происходит, но без слияния. Но пока сближение. Они вкладывают и вкладывают.

- Это трудяги. Они конкретные. Если с ними договорился, то они обязательно сдержат то слово, которое они дают, — отметил Александр Беглов, врио Санкт-Петербурга.

- Мы разговаривали с Huawei — интересное сотрудничество, рассказал Сергей Собянин.

- С Huawei?! С американцами не боитесь поссориться?

- Слушайте, это вы о чем?

Ранее по теме

Сейчас

12:44

Ивана Голунова из "Медузы" обвинили в попытке сбыта наркотиков

12:28

Уральская колония потушена

12:17

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

09:52

В Свердловской области горит исправительная колония

08:05

Москва получила престижную премию за заботу о деревьях

04:23

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

03:50

Граница Венесуэлы с Колумбией вновь открывается

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

1 час назад
Уральская колония потушена

Уральская колония потушена

39 минут назад
Ивана Голунова из "Медузы" обвинили в попытке сбыта наркотиков

Ивана Голунова из "Медузы" обвинили в попытке сбыта наркотиков

21 минута назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 9 июня

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

10 июня

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Алибасов выпил "Крота" прямо из бутылки

Алибасов выпил "Крота" прямо из бутылки

1 час назад
Вино, клубника, шаурма: Зеленский накрыл журналистам поляну

Вино, клубника, шаурма: Зеленский накрыл журналистам поляну

10 минут назад
Борисов: причин прекращать выпуск SSJ-100 нет

Борисов: причин прекращать выпуск SSJ-100 нет

1 час назад
Россию могут исключить из Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА

Россию могут исключить из Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА

5 часов назад
Сенатор Пушков назвал "наглостью" требования главы "Нафтогаза"

Сенатор Пушков назвал "наглостью" требования главы "Нафтогаза"

2 часа назад
В суде против Ассанжа будет свидетельствовать мошенник и педофил

В суде против Ассанжа будет свидетельствовать мошенник и педофил

8 часов назад
Крушения Boeing: компания отложила решение проблемы на три года

Крушения Boeing: компания отложила решение проблемы на три года

7 часов назад
США требуют от Турции разорвать контракт на покупку российских С-400 до 31 июля

США требуют от Турции разорвать контракт на покупку российских С-400 до 31 июля

2 часа назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Гутерриш: Россия и Китай – ключевые партнеры

Гутерриш: Россия и Китай – ключевые партнеры

23 минуты назад
Есть вероятность стихийных бедствий: в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

Есть вероятность стихийных бедствий: в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

50 минут назад
Олень вместо преступника: курьезный случай с участием полицейских попал на видео

Олень вместо преступника: курьезный случай с участием полицейских попал на видео

57 минут назад
Нетрезвый дагестанский полицейский разнес припаркованные автомобили. Видео

Нетрезвый дагестанский полицейский разнес припаркованные автомобили. Видео

1 час назад
Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

1 час назад
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет

Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет

3 часа назад
Москва получила престижную премию за заботу о деревьях

Москва получила престижную премию за заботу о деревьях

4 часа назад
В США осужденную россиянку Осипову переводят из тюрьмы в тюрьму

В США осужденную россиянку Осипову переводят из тюрьмы в тюрьму

4 часа назад
В Германии автобус с детьми попал в аварию

В Германии автобус с детьми попал в аварию

5 часов назад
На пост губернатора Алтая претендует Олег Хорохордин

На пост губернатора Алтая претендует Олег Хорохордин

5 часов назад
Токио не готов ответить на идею России о безвизе между Сахалином и Хоккайдо

Токио не готов ответить на идею России о безвизе между Сахалином и Хоккайдо

6 часов назад
США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

8 часов назад
Граница Венесуэлы с Колумбией вновь открывается

Граница Венесуэлы с Колумбией вновь открывается

9 часов назад
В России готовится к регистрации отечественный антираковый препарат

В России готовится к регистрации отечественный антираковый препарат

9 часов назад
В Казахстане день тишины перед президентскими выборами

В Казахстане день тишины перед президентскими выборами

11 часов назад
Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника "Арсенала"

Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника "Арсенала"

11 часов назад
Выпускники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранному языку

Выпускники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранному языку

12 часов назад
Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

13 часов назад
Быково ветшает: еще немного и уникальную усадьбу уже не спасти

Быково ветшает: еще немного и уникальную усадьбу уже не спасти

15 часов назад
"Яндекс" и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

"Яндекс" и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

19 часов назад
Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль"

Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль"

19 часов назад
Эксперты выяснили, в каких районах Москвы вторичное жилье продается быстрее

Эксперты выяснили, в каких районах Москвы вторичное жилье продается быстрее

19 часов назад
"Замена Android" от Huawei: первые скриншоты

"Замена Android" от Huawei: первые скриншоты

21 час назад
Строительство новой магистрали в районе Сочи заморожено. Надолго

Строительство новой магистрали в районе Сочи заморожено. Надолго

21 час назад
Страховщики предупреждают о массовом мошенничестве с "зелеными картами"

Страховщики предупреждают о массовом мошенничестве с "зелеными картами"

23 часа назад
Как изменился Аладдин за 27 лет

Как изменился Аладдин за 27 лет

07.06.2019 12:51
Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

07.06.2019 12:49