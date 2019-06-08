Российско-китайские отношения: сближение без слияния

Как складываются отношения Москвы и Пекина? И что это вообще за альянс такой, про который китайцы придумали такую формулу "сближение без слияния"?

Отношения первых лиц — идеальны. Сначала — переговоры президента Путина и председателя Си в Москве, неформальная экскурсия по Кремлю и даже посещение зоопарка, где появились китайские "панды-дипломаты". Потом в северной столице — посещение Эрмитажа и "Авроры". Но ведь еще там нынче — белые ночи, а значит, знакомство с Петербургом с палубы катера. И, конечно, участие в заседаниях Петербургского международного экономического форума.

"Вести в субботу" к этому саммиту подготовили спецпроект "Россия-Китай: все только начинается". Мы хотим поблагодарить всех тех, кто прислал нам на него отзывы. В фильме мы, конечно, сконцентрировались на позитивных элементах отношений России и Китая. Но когда на сближение пошли две такие состоявшиеся и самодостаточные цивилизации, то идет и притирка. Тут, правда, надо быть именно что объективным. Например, я и сам, пока не начал регулярно бывать на Дальнем Востоке, думал, что там уже все заполонили китайцы. Да нет там такого ни во Владивостоке, ни в Хабаровске, ни на Сахалине, ни в Благовещенске. И все-таки в народе продолжают спрашивать: а не попытаются ли китайцы нас подмять? Этот вопрос мы переадресовали тем участникам форума, кто выходил с пленарного заседания с участием Путина и Си, а о китайцах и сами знают не понаслышке.

- Игорь Иванович, для вас китайцы кто союзники, друзья, партнеры, соседи?

- Огромный рынок. Конечно, друзья, — отметил главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

- Китайцы — великий народ, который старше всех остальных, живущих на Земле, — подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Причем кроме евреев, армян и персов с ними действительно, наверное, трудно общаться по древностям. А сегодня?

- Такой же другой народ, как и все остальные.

- Соседи, друзья, союзники?

- Соседи.

- Я со своей еврейской кровью значительно больше похож на прямолинейность нашего руководителя, поэтому увы, еще учиться и учиться, — сказал председатель Совета директоров группы компания "Ренова" Виктор Вексельберг.

- Как же в таком случае с китайцами вести переговоры даже евреям?

- Очень сложно, им надо много учиться. Но на самом деле надо отдавать отчет в том, что они приходят очень часто с предложениями, от которых трудно отказаться.

- Не подомнут?

- Да нет. Я думаю, что все-таки наш потенциал интеллектуальный, страновой, пространственность — это в какой то мере на сегодняшний день уравнивает наши интересы.

- Мы же с Алтая, они для нас очень близки, — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.

- А татары с Алтая, конечно.

- Да.

- Так что все равно соседи. Ну, а реально? Их же многие побаиваются.

- Мы не боимся.

- С Китаем Якутия должна работать более активно, и мы надеемся, что после питерской встречи этот процесс двинется более активно, — считает глава Якутии Айсен Николаев.

- А не страшно: вас миллион, а там миллиард?

- Нам не страшно.

- Даже если со всей России? Здесь 150 миллионов.

- Потому что у нас минус пятьдесят.

- Для вас китайцы соседи, партнеры, союзники, метростроители? – интересуемся у мэра Москвы Сергея Собянина.

- Метростроители — да. Мы подписали соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла на Мичуринске. Они интересуются нашими проектами. В Коммунарке, в Сити очень активно интересовались.

- Не подомнут они нас?

- Да что вы?! O чем вы говорите?!

- Президент Путин сказал, что руководитель великой китайской державы — его друг. На территории нашего региона много представителей китайского бизнеса, уже нашего. Они не только партнеры, но друзья, — уверен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Но сближение без слияния?

- Сближение происходит, но без слияния. Но пока сближение. Они вкладывают и вкладывают.

- Это трудяги. Они конкретные. Если с ними договорился, то они обязательно сдержат то слово, которое они дают, — отметил Александр Беглов, врио Санкт-Петербурга.

- Мы разговаривали с Huawei — интересное сотрудничество, рассказал Сергей Собянин.

- С Huawei?! С американцами не боитесь поссориться?

- Слушайте, это вы о чем?