Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты. Участники Союзного государства РФ и РБ по поручению Владимира Путина и Александра Лукашенко намерены углубить интеграцию, пишет "Интерфакс".

Выполнять решение президентов будет рабочая группа во главе с Орешкиным и Крутым. Как рассказал Орешкин, сейчас идет работа на Союзным договором 1999 года, который нужно осовременить.

"Задача — пройтись по всем направлениям, выверить те развилки, которые есть", — сообщил Орешкин.

По его словам, предложения должны быть готовы уже к третьей неделе июня. Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его его рамки.

"Нельзя вырывать один пункт, который кажется с налетом сенсационности. Это будет пакетная история и пакетное соглашение", - пояснил министр.

Как сказал Орешкин, единая валюта — финал экономической интеграции которая сначала затронет финансы, таможню, промышленность, сельское хозяйство, транспорт.