Куртуа – Азару: добро пожаловать в лучший клуб мира

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поприветствовал своего соотечественника Эдена Азара, который перешел в стан испанской команды из английского "Челси", подписав соглашение на пять лет.

"Добро пожаловать в лучший клуб мира", – написал Куртуа в социальной сети Twitter, прикрепив совместную фотографию с Азаром.

По данным transfermarkt.de, английский клуб выручил на продаже бельгийского полузащитника порядка 100 миллионов евро. В минувшем сезоне Эден в составе "Челси" принял участие в 52 играх во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 17 результативных передач.