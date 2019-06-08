Гари: горящую колонию строгого режима эвакуировали

Заключенные из горящей колонии на северо-востоке Свердловской области эвакуированы, сообщает региональное управление исполнения наказаний. В момент возгорания в колонии находились несколько сотен человек. Во время пожара и при эвакуации никто не пострадал, в ближайшее время заключенные будут переведены в другие исправительные учреждения региона.

Пожар в колонии возник утром в субботу. Первым загорелось производственное здание — цех деревообработки, затем огонь перекинулся на четыре жилые постройки, уточняет региональная прокуратура. В общей сложности горит порядка двух тысяч квадратных метров. Сейчас борьбу с пожаром в колонии ведут более 130 человек и восемь единиц техники. Из Екатеринбурга к месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

На место выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов. В его задачи входит координация деятельности правоохранительных органов, сообщает ведомство.