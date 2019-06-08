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Состояние здоровья Бари Алибасова 1 час назад
Алибасов выпил "Крота" прямо из бутылки
Певец группы "На-На" Владимир Политов поддерживает решение супруги Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной подать иск на производителя жидкости для очистки труб, в результате воздействия которой известный продюсер был госпитализирован с тяжелейшими ожогами пищевода, желудка и верхних дыхательных путей.
Речь идет о жидком средстве "Крот. Чистые трубы", выпущенном под брендом "Золушка". По мнению Политова, бутылка со средством очень похожа на известный газированный напиток или сок.
"Надо судиться с ними", — заявил певец РИА Новости.
Жидкость, по его словам, не имеет цвета и запаха, пробка не оснащена защитной защелкой, которая есть, например, даже на жидкости для полоскания рта. Такую бутылку, по словам Политова, может открыть даже ребенок, а если повернуть ее надписью назад и не читать надпись, она выглядит, как бутылка с соком. Музыкант также уточнил, что Алибасов выпил это средство не из стакана, а прямо из бутылки.
Как рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Бари Алибасова по-прежнему тяжелое, он остается в реанимации. У него нормальная температура. По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, продюсер находится в медикаментозном сне без признаков ухудшения самочувствия.
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