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8 июня 201911:53

Нетрезвый дагестанский полицейский разнес припаркованные автомобили. Видео

Youtube/Марат Сафаров

Вечером в минувшую пятницу, 7 июня, полицейский устроил массовое ДТП в Дербенте. Инцидент снял на видео один из очевидцев.

 

Как сообщают местные СМИ, сотрудник ППС, находившийся в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и протаранил три припаркованных машины, едва не сбив людей, которые пытались его остановить.

Полицейский, в крови которого обнаружено 0,94 промилле алкоголя, будет уволен по отрицательным мотивам, а руководство любителя нетрезвой и агрессивной езды понесет дисциплинарное наказание.

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