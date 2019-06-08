Нетрезвый дагестанский полицейский разнес припаркованные автомобили. Видео

Вечером в минувшую пятницу, 7 июня, полицейский устроил массовое ДТП в Дербенте. Инцидент снял на видео один из очевидцев.

Как сообщают местные СМИ, сотрудник ППС, находившийся в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и протаранил три припаркованных машины, едва не сбив людей, которые пытались его остановить.

Полицейский, в крови которого обнаружено 0,94 промилле алкоголя, будет уволен по отрицательным мотивам, а руководство любителя нетрезвой и агрессивной езды понесет дисциплинарное наказание.