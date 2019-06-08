Тема:
ПМЭФ-2019 30 минут назад
Эрмитаж показал творения искусственного интеллекта
Модная нынче, но мало кому понятная тема искусственного интеллекта. Компьютеры будут не только обрабатывать информацию, но и додумывать? Пиком такого ажиотажа стала эта удивительная международная выставка работ, созданных при помощи искусственного интеллекта. В первый день Петербургского форума ее открыли — только вдумайтесь, — в Эрмитаже! Разместить там свои работы художникам, инженерам и программистам из 10 стран помогал Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, который до этого провел мегасделку с китайцами.
- Я растерян. Это что-то очень мракобесное или что-то, наоборот, слишком продвинутое, что я понять не могу?
- Мы считаем, что это очень интересно, — рассказал Дмитриев. — Например, там есть представление того, как компьютер проанализировал все существующие здания и теперь изображает те здания, которые могли бы быть.
- С языка сняли два вопроса про то, не страшно ли. Значит, первый вопрос. На ПМЭФ Я я встретил Саркози — знакомое лицо. А вот Саудовская Аравия, китайцы — не страшно с ними?
- Они много с нами инвестируют, и на выставке присутствуют инвесторы, которые управляют 15 триллионами долларов. Они будут на встрече с президентом.
- Миллионов или триллионов?
- Триллионов.
- Скоро у нас будет встреча с президентом. Важно, что мы строим доверие. Например, для Саудовской Аравии — у них вообще не было фактически визуального искусства. И здесь представлены два художника из Саудовской Аравии, и они показывают, что тоже участвуют в технологии. Поэтому наведение мостов — крайне важная история.
- А не страшно, что какой-то искусственный интеллект потом нас с вами, как марионеток…
- Поставит в музей?
- Да.
- Эта выставка задает и такие вопросы: а какие лимиты для искусственного интеллекта? Потому что, безусловно, должны существовать лимиты, и мы должны об этом понимать. Выставка не дает всех ответов, но задает интересные вопросы.
Все это пока очень чудно. За комментарием "Вести в субботу" обратились к тому, кто предоставил площадку, директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.
- Вас это не пугает?
- Не только не пугает — мы сделали выставку.
- Я был на ней. Немножко не по себе. Это так разовьется, что мы потом сами экспонатами станем.
- Я думаю, что наоборот, это наш единственный шанс. Искусственный интеллект все равно будет существовать. Он должен быть гуманизирован. Это должно быть сделано через культуру, потому что культура — это особое отличие человечества. Гуманизация техники — это через человека, чтобы понимать, что дважды два не всегда четыре, а чаще пять.
- Вот техника о себе и напомнила.
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