"У боли нет флага": испанцы не знают, что делать с Франко
В Испании было принято решение левого правительства социалистов об эксгумации останков диктатора Франко из его мавзолея, построенного руками пленных республиканцев. Пройти эксгумация должна была в 10 июня. Однако это решение было аннулировано. Сколько надо дать времени, чтобы история улеглась?
Что говорят туристу, добравшемуся до Герники? Герника — достопримечательность номер один. Панно из керамики — копия знаменитой картины Пикассо — на городской стене в центре города. Размеры – оригинальные: 3,5 на 8. Здесь, сидя на лавочке, нужно пытаться увидеть символы — ужас, хаос огонь — потому в самом городе, сколько ни смотри, ничего об ужасе 1937-го не напоминает. Нужно лезть в архивы. А потом — гулять и угадывать. К примеру, площадь Сараспе в 1937 году. Улица Калле Санта-Мария — по ней спускались утром после бомбардировки.
Это удивительное занятие — сравнивать руины на фотографиях с современной Герникой. Ее не узнать. После бомбардировки 1937 года здесь ничего не осталось — только одна из церквей.
Когда зазвонил колокол, никто даже внимания не обратил. ПВО в городе не было, до фронта — 30 километров, ничего с неба до сих пор не падало. В 16:30 над Герникой заходит одинокий Dornier и сбрасывает дюжину 50-килограммовых бомб. Потом летят три итальянских Savoia-Marchetti и почти никуда не попадают. За ними на позицию выходят немецкие самолеты и бомбят Гернику бессистемно.
Самое страшное начинается в половину седьмого вечера. После небольшой передышки, когда люди выбрались из укрытий. Три эскадрильи бомбардировщиков легиона Condor, 18 Junkers, начали утюжить город, проходя звеньями по три машины. 40 тонн бомб уничтожают Гернику наполовину. Остальное делает огонь — в финальной серии налета немцы использовали зажигательные термитные боеприпасы.
Город не спасли, а за дерево, выжившее после бомбардировки, символ народа басков, сражались. Я стою на месте солдат-франкистов. Кажется, не просто позируют — приглядываются. Когда они взяли город, пошел слух, что дуб будут рубить. Местные жители собрали вооруженную бригаду и отстояли национальный символ.
Знали или не знал Франко, одобрял ли операцию? Одна из последних версий: "когда он узнал о том, что Гернику бомбят, то страшно разозлился, но предпринято уже ничего не смог". Он сам передал все полномочий и регион басков на растерзание генералу Шперле. Гернике не повезло — на ее территории был завод боеприпасов и угольные шахты, а вооружавшейся Германии очень было нужно топливо.
Официальная версия налета — стратегически важный мост, соединяющий центр Герники с ее восточными кварталами. Длина 25 метров, ширина – 10. Крохотный. Но если представить, что по нему должны были отступать республиканцы, важнейшая военная цель.
Сколько погибли, спорят до си пор. Агентства писали, что 800. Правительство басков -1600. Прореспубликанская пресса насчитала 3000, при том что население Герники — 3700. Современные историки на плане кладбище 1937 года насчитали лишь 126 свежих могил — скорее всего, это и есть самые реальные цифры, которые, правда, вряд ли что-то изменят, особенно отношение к Франко.
Полстраны слышать про него не хочет и требует убрать из Долины павших. Симпатизирующие просят не трогать былое. Они, кстати, уже не прячутся – партия VOX уже во власти: 24 места в парламенте, три — в Европарламенте.
"43 года спустя он там, где он есть, в Долине павших. Его никто не беспокоит, никто не ходит. Ходят только некоторые, ему верные, к этому монументу. Ничего такого не было. Произошло что-то типа агитации, пропаганда. Это сделали те, у кого нет экономических аргументов, ни проектов, ничего", — считает Херман Тертч, депутат парламента от партии VOX.
VOX — к слову — эта та партия, которая кроме симпатий к Франко требует вернуть Гибралтар и ликвидировать автономные области. Каталонию, например, которая в 1936-м была центром республиканского сопротивления. С нашей, кстати, помощью.
"Катюшка" — скоростной бомбардировщик — наши летчики называли его уважительно "София Борисовна". Осколки фюзеляжей до си пор разбросаны на красной, будто пропитанной кровью каталонской землей. Именно благодаря нашим машинам и нашим асам в 1936 году республиканцы воспряли духом, а Франко испугался и запросил помощь у Рима и Берлина. Скорость "СБ" развивали небывалую, вылетали на задания без прикрытия — немецкие и итальянские бомбардировщики караулили наши машины на больших высотах и пикировали сверху.
Местные историки-энтузиасты не просто роются в архивах — даже свидетелей живых нашли. В память о наших летчиках Иване Болдыреве, Петре Латышеве и Анатолии Горелове, погибших в небе над Мора де Рубьелос, на местном кладбище появляется памятник со звездой, и — главное — на нем фамилии и дата смерти. Очень часто в целях конспирации наших хоронили в безымянных могилах и под чужими именами.
"У боли нет родины, нет флага, нет идеологии. Боль — это просто боль. Гражданские войны — это когда есть очень близкие жертвы, которые находятся на одной и на другой сторонах, из-за этого очень сложно завершить конфликт", — уверен Акилино Мата, президент Ассоциации авиаторов-республиканцев Испании.
Спустя 80 лет Испания все еще там: кто-то на одной стороне, кто-то — на другой. Только, кажется, утихнет — и снова выборы. И как на них без таких чувствительных тем? Вынос останков из мавзолея в Долине павших Верховный суд Испании приостановил. Временно. С мотивировкой, "чтобы не нанести ущерб государственным интересам и конституционным учреждениям".
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