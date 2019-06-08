8 июня 201912:20
Рафаэль Надаль: Федерер – лучший теннисист в истории, было приятно с ним сыграть
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл Роджера Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:2. После игры испанец поделился впечатлениями от противостояния со швейцарцем.
"Было невероятно сыграть тут с Роджером. Поздравляю его – невероятно, что он в 37 играет на таком уровне, – приводит слова Надаля Gotennis.ru. – Он, наверное, лучший теннисист в истории, и мне было очень приятно с ним встретиться. С учетом ветра было трудно, но я прошел дальше, и это самое важное. Прекрасно, что я проведу тут еще один финал".
Напомним, в финале Roland Garros вторая ракетка мира сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Тим (Австрия, 4).
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