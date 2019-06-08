Есть вероятность стихийных бедствий: в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

Синоптики ожидают в воскресенье в Московском регионе чрезвычайно жаркую погоду. Воздух прогреется до 32 градусов, пишет РИА Новости.

Уровень погодной опасности в столице и области повышен до "оранжевого". Гидрометцентр предупреждает жителей о возможности стихийных бедствий из-за превышения нормы температуры на 7-8 градусов​​​.

Усиленное испарение воды может привести к грозам и сильным порывам ветра.