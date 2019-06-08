Олень вместо преступника: курьезный случай с участием полицейских попал на видео

Полицейский департамент города Лафкин, расположенного в штате Техас на юге США, обнародовал кадры курьезного инцидента с участием своих сотрудников.

Как сообщает пресс-служба департамента, ранним утром в минувший четверг, 6 июня, владелец частного жилого дома сообщил в полицию о том, что к нему забрался грабитель. По словам звонившего, он слышал звон разбитого стекла и шаги.

При этом, заявитель сообщил прибывшим стражам порядка о том, что его оружие находится в той части дома, куда забрался подозреваемый и грабитель вполне мог получить к нему доступ.

Полицейские, один из которых укрылся за специальным щитом, ворвались в здание и очень скоро обнаружили "подозреваемого" – им оказался молодой олень, в панике пытавшийся найти выход из ловушки. Через пару минут патрульные совместными усилиями сумели вытолкать животное на свободу.

Выяснилось, что парнокопытное каким-то образом умудрилось выбить окно и принялось перемещаться по дому, перепугав хозяина. К счастью, никто из участников инцидента серьезно не пострадал.